En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,05 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015346 2,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 159,778008 2,05 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043546 1,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,097465 1,83 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 48,538782 1,57 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,012868 1,47 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,132591 1,41 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,008010 1,39 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,342900 1,32 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,025476 1,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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