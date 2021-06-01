En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 0,62 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057347 1,68 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,049289 0,64 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,416807 0,62 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,592973 0,53 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048644 0,53 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049070 0,49 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,971838 0,44 HSBC Portföy Değ. Fon 148,946050 0,43 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,101463 0,38 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091743 0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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