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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

07.07.2021 16:04
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,257988-0,48
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052597-0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045437-0,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075872-0,20
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030297-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017383-2,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,104043-0,74
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,115225-0,70
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,960209-0,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050857-0,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,114999-1,08
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,311057-0,97
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,985885-0,90
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,119074-0,89
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,610283-0,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,994592-1,34
Tacirler Portföy Değ. Fon4,625947-0,92
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,243705-0,44
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,789394-0,43
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,043957-0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,587222-0,73
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,387177-0,68
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,516721-0,61
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,886818-0,53
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,165435-0,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,433517-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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