Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,257988
|-0,48
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052597
|-0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045437
|-0,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075872
|-0,20
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030297
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017383
|-2,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104043
|-0,74
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,115225
|-0,70
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,960209
|-0,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050857
|-0,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,114999
|-1,08
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,311057
|-0,97
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,985885
|-0,90
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,119074
|-0,89
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,610283
|-0,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,994592
|-1,34
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,625947
|-0,92
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,243705
|-0,44
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,789394
|-0,43
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,043957
|-0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,587222
|-0,73
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,387177
|-0,68
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,516721
|-0,61
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,886818
|-0,53
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,165435
|-0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,433517
|-0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi