Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035696 1,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017585 1,74 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072868 1,50 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,070023 1,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106654 1,07 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,750113 1,06 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,143968 1,04 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,980269 1,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104995 0,98 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048514 0,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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