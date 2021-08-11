En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,03 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,03 ile "Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,01 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016620 2,03 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,167409 1,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,131287 1,01 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 100,637866 0,93 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,673961 0,93 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,632147 0,91 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,249401 0,88 Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111593 0,86 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,109321 0,84 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091797 0,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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