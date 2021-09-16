En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,13 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017188
|2,39
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036977
|1,13
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,980365
|0,87
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,141799
|0,71
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,961059
|0,71
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,259733
|0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058341
|0,70
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,168457
|0,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|181,349573
|0,68
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107285
|0,68
Kaynak: AA
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