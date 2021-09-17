Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" ve yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 813,389185 1,04 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,988586 0,84 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,935436 0,80 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,247007 0,70 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,939386 0,62 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,196134 0,52 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,149372 0,51 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,081470 0,46 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,086195 0,45 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 182,126257 0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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