Son dakika haberleri... Katil zanlısı, eşinin ölüp ölmediğini sormuş - Son Dakika

Son dakika haberleri... Katil zanlısı, eşinin ölüp ölmediğini sormuş

Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki Dudu Çağın'ın akrabası konuştu.

Son dakika haberleri... Katil zanlısı, eşinin ölüp ölmediğini sormuş, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki Dudu Çağın'ın akrabası konuştu. Zanlının kendilerine, 'Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım' dediğini anlatan Hasan Kaya, "Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. 'Dudu öldü mü?' dedi. Bizde, 'evet öldü' dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı" dedi.

Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Çağın (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadın için Yazır Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Cenazede Metin Çağın'ın babası Hüseyin Çağın da yer aldı. Duaların ve cenaze namazının ardından tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey İsa Kara, gözyaşları içerisinde kardeşinin cenazesini mezarlığa götürdü. 'Anne' diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Çağın'ın kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 7 çocuk annesi Dudu Çağın, dualar eşliğine toprağa verildi. Metin Çağın cinayetten hemen sonra babasını arayarak, "Seni seviyorum baba" dediği öğrenildi.

KIZLARININ DÜĞÜNÜNDE SON DANS

Öte yandan çiftin kızlarının düğününde dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli Metin Çağın'ın eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından kocası ile dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Çağın'ın eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

ZANLI YAKALANDI VATANDAŞLAR POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın ardından kaçan katil zanlısı koca için geniş çaplı inceleme başlatan Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı Metin Ç'yi Azmi Akman Caddesi üzerinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Çağın'ın ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Zanlının yakalandığını öğrenen ilçe halkı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Zanlının kendilerine verilmesini isteyen kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi.

"ŞAHSI HEMEN YAKALADIK"

Dudu Çağın'ın akrabası Hasan Kaya ise olaydan sonra zanlının yakalanması için konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Serik'te takibindeydi. Nihayetinde bilgi aldık ve şahsı yakaladık. Antalya güzergahına giden bir akrabamız bizi aradı. Kendisi bir benzetme yapmış. Onun üzerine arabalarımızla hemen çıktık. Yakınlaştığımızda kendisi hemen bizim arabanın yanına geldi. Biz hemen onu aldık" dedi.

"KENDİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ"

Şüphelinin kendisine, 'Tamam kaçmıyorum, teslim olacağım' dediğini anlatan Kaya, "Kendisini bize teslim etti. Olay yerine polis ekiplerini çağırdık. Mahallece tedirgindik, nihayetinde yakalandı. Üzerinde kışlık gömlek vardı. Evden çıkarken kışlık gömleği giymiş, kışlık pantolon giymiş. Kafasında şapkası vardı, maskesi vardı. Kendini gizlemeye çalışıyordu. Arabadan indiğimiz esnada onu yaka paça aldık. Rahmetli bizim her şeyimizdi, onu sordu. 'Dudu öldü mü?' dedi. Bizde, 'evet öldü' dedik. O sırada kendisini yıprattı, eli ayağı boşaldı. Pişmanlıktan bahsetmedi" diye konuştu.

(Mehmet Demirci/İHA)

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Katil zanlısı, eşinin ölüp ölmediğini sormuş - Son Dakika
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