Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

19.01.2021 01:12

Son dakika haberine göre Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu - Son Dakika


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