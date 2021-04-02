Son dakika haberleri... Kavak'ta jandarma, Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kavak'ta jandarma, Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor
02.04.2021 16:57
Bir son dakika haberine göre Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi ve filyasyon çalışmalarına devam ediyor.
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi ve filyasyon çalışmalarına devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Kovid-19 salgınına karşı belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı denetleniyor.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken vatandaşları ikametlerini kontrol eden jandarma ekipleri, hasta olanların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı yapıyor.
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