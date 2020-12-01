Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlem aldıklarını bildirdi.

Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamalarının en üst şekilde uygulanacağını vurguladı.

Cenaze namazları ve nikah merasimlerinin en fazla 10 kişi ile yapılabileğini anlatan Saygılı, "Evlerde misafir kabulünün yapılmaması istiyoruz. Gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. 19 Mayıs Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarı yerine aynı anda kabul edilecek müşteri sayısının 50 kişi olarak belirlendi. Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine de ara verildi." dedi.

Saygılı, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağını kaydetti.