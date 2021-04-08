Son dakika haberleri... Kavaklıdere'de mermer yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika

Kavaklıdere ilçesinde mermer yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayboyu kara yolu Kızıltaş mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen mermer yüklü tırın dorsesi, lastiklerinin tutuşması sonucu yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek tırı dorse kısmından ayırdı. Kendi imkanlarıyla dorsedeki yangını söndüremeyen sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kavaklıdere Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dorsede hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, dorsenin kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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