Son dakika haberleri... Kavaklıdere'de mermer yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika

Yangın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, dorsenin kaldırılmasıyla normale döndü.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek tırı dorse kısmından ayırdı. Kendi imkanlarıyla dorsedeki yangını söndüremeyen sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Çayboyu kara yolu Kızıltaş mevkisinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen mermer yüklü tırın dorsesi, lastiklerinin tutuşması sonucu yanmaya başladı.

Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak

1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı