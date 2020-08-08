Son dakika haberleri: Kavga ettiği adama balkondan tencere atarken aşağıya düştü - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir şahıs yoldan geçerken tartıştığı kişiye balkondan tencere atmak isterken aşağıya düştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay geçtiğimiz 27 Temmuz'da Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir şahsa laf atınca ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ikili birbirlerine ellerine ne geçerse fırlatmaya başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan şahıs, evin mutfağına giderek bir tencere aldı ve aşağıda bulunan şahsa attı. Tencereyi attığı sırada dengesini kaybeden şahıs, balkondan aşağıya düştü. Şahsın aşağıya düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen şahsın, birkaç gün hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Olay anında yan tarafta bulunan bir iş yerinde çalışan ve gelen sesler üzerine kapıya çıkan Miras Özbek, "Dışarıda kavga ve küfür sesleri geliyordu dışarıya çıktık bu sırada yukarıdan aşağıya sandalye atılıyordu. Ben köşeyi dönüp baktığımda elinde tencere vardı. Onu attığında yukarıdan aşağıya takla attı. Gidip baktığımız da hareketsiz yer de yatıyordu. Sokaktan geçen vatandaşa laf atınca kavga çıkmış" diye konuştu.

Sokakta sürekli kavga olduğunu belirten Mert Arıkan, "Sürekli kavga oluyordu ama biz ne olduğunu bilmiyorduk. Son olarak bu olay oldu. Aşağıdan birileriyle tartışma yaşıyordu. Balkonda ki abi saksı ve halı atıyordu. Ondan sonra içeri giderken aşağıya geleceğim diye bir şeyler söyledi. Son olarak tencere attı ve bu sırada dengesini kaybetti. Demirlerden de tutunamayınca düştü" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)