Son dakika haberleri... Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 'da, arazide kurdukları çadırlarda yaşayan bazı aileler arasında çıkan kavga sırasında aracını insanların üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:31

Kaynak: AA

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