Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü - Son Dakika
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Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü

15.10.2022 16:00

Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü İzmir'de pompalı tüfekli kavgada market sahibi öldürüldü İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı.

Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü

İzmir'de pompalı tüfekli kavgada market sahibi öldürüldü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı. Pompalı tüfekli şüphelinin ateş etmesi sonucu ise saçmaların hedefi olan market sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 13.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3565 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ç., eşi ile kavga ettiği esnada eşinin akrabası olan N.Ö. sesleri duyarak kavgayı ayırmak istedi. Bunun üzerine N.Ö.'nün kavgaya karışmasına sinirlenen R.Ç. evdeki pompalı tüfeği alarak N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., kovalamacada bir markete sığınırken arkasından gelen R.Ç., elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, market sahibi Ufuk Tıkız'a isabet etti. Tıkız kanlar içerisinde yere yığılırken, R.Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralandığı belirlenen Ufuk Tıkız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tıkız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evi ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Öte yandan olayı gerçekleştiren cinayet şüphelisi R.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği market ve çevresinde incelemelerde bulunurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İzmir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle kovalanan adam markete sığındı, kurşunların isabet ettiği market sahibi öldü - Son Dakika
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