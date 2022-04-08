Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA

08.04.2022 11:01

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konfeti ve çiçekle karşılandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konfeti ve çiçekle karşılandı.

Kavgayı ayırmaya gelen polisler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, olayın sürpriz bir kutlama olduğunu öğrenince etkinliği düzenleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Manavgat Sosyal Yaşam Derneği üyeleri Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle sürpriz planladı. Dernek başkanı Mustafa Aşık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp mahallede kavga yapıldığı ihbarında bulundu. İhbarı alan çok sayıda polis ekibi kısa sürede belirtilen adrese geldi. Polis, düzenlenen eğlencede konuklar arasında kavga yaşandığını düşünürken, konfeti ve çiçekle karşılanınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay yerine gelen Komiser Yusuf Balay'ı karşılayan dernek başkanı Mustafa Aşık, "Manavgat halkı adına sizin şahsınızda tüm polis arkadaşlarımızın haftasını kutluyoruz. Sizin varlığınız bize huzur" dedi.

Komiser Balay ise "Bizler de sizler için buradayız. Bizler de son nefesimize kadar, son enerjimize kadar yanınızdayız bu konuda müsterih olun. Güzel bir sürpriz oldu, biz de sevindik" diye konuştu.

Polisler için hazırlanan pastayı kesen Komiser Yusuf Balay, pastadan vatandaşlara da ikram etti. Etkinlik hakkında bilgi verilen Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da telefon görüşmesinde sürpriz kutlama için vatandaşlara teşekkür ederek, polis vatandaş işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA
Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA
Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA

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112 Acil Çağrı, Manavgat, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA - Son Dakika
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