Son dakika: KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİS BACAĞINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika
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Son dakika: KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİS BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

12.07.2022 23:01

Gelen son dakika haberine göre ERZİNCAN'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru yaşanan arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı.

ERZİNCAN'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru yaşanan arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tehdit konusu nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgaya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk varan ekip tarafları ayırmak için müdahale ederken polis memuru Ö.F.Ü., arbede sırasında E.A., tarafından bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Yaralı polis memuru Ö.F.Ü., ekip otosuyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis memurunu bıçakladığı iddia edilen E.A., sağlık kontrolü için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis bacağından bıçaklandı Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİS BACAĞINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİS BACAĞINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika
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