Son dakika haberleri... Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

13.10.2022 17:56
Son dakika haberleri... Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir petrol istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (47) idaresindeki 59 AN 828 plakalı otomobil ile E.V. (25) yönetimindeki 59 NG 095 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan A.Ö., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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