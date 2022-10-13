Kaza, saat 16.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir petrol istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (47) idaresindeki 59 AN 828 plakalı otomobil ile E.V. (25) yönetimindeki 59 NG 095 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan A.Ö., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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