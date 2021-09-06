Son dakika haberleri! Kayalıklara çarpıp, alev alan otomobilin sürücü öldü - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde kayalıklara çarparak alev alan otomobilin sürücü Harun Öztürk (38), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Harun Öztürk yönetimindeki 15 EP 340 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarpıp alev aldı. Öztürk araç içinde sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Öztürk, yanarak yaşamını yitirdi.Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.