Son dakika haberleri... Kayalıklarda mahsur kalan keçiler, halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Havran ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
BALIKESİR'in Havran
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Çakırdere Mahallesi Muhtarı Kadir Süzük' ait 7 keçi, 2 gün önce Yayla Taşı mevkiinde bulunan dik kayalıklara çıktı. Keçilerin geri dönmemesi üzerine Muhtar Süzük, itfaiye ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri bölgeye gelerek çalışmalara başladı. Kayalığa tırmanan itfaiye ekipleri, keçileri 6 saatlik çalışmanın ardından halatlara bağlarak aşağıya indirdi. Kadir Süzük, keçilerini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti. Keçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Balıkesir
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