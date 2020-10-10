Son dakika haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan turist 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparak denize inmeye çalışan Ukraynalı turist, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Akyarlar mevkisinde, Ukraynalı iki turist kayalık alandan sahile ulaşmak için yürüyüş yapmaya başladı. Turistlerden Vitariy Mironovic (33), ayağının kayması sonucu düştüğü yerde mahsur kaldı.

Arkadaşının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Turisti olduğu yerden kurtarmak için halatlar yardımıyla bir itfaiyeci salındı. Bir süre sonra itfaiyeci rahatsızlanınca yukarıya çıkarıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 6 saat sonra turisti yukarı çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği turist tedaviye alındı.