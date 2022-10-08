Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı

08.10.2022 19:18
Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ıslak yolda kayan otomobil takla atarak çalılık alana düşerken meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ıslak yolda kayan otomobil takla atarak çalılık alana düşerken meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. hakimiyetindeki 67 EC 824 plakalı Fiat markalı otomobil seyir halinde gittiği esnada yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun alt tarafına takla atarak düştü. Kazada sürücü S.D. olmak üzere araç içinde olan M.D., E.Y., T.D., A.M.D. ve M.İ.D. isimli şahıslar yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması' Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması' Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı Kontrolünü kaybeden sürücü üst geçidin ayağına çarptı : 1 yaralı Trabzon haberi | Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Trabzon haberi | Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 02:30:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement