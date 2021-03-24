Oyuncak Atölyesi'nde onarılan oyuncaklar minik öğrencilere dağıtıldı - Son Dakika

Kayapınar Belediyesi tarafından kısa bir süre önce Diclekent Mahallesi'ndeki Rojava Parkı içerisinde "Çocuklar Gülsün Diye" sloganıyla açılan Oyuncak Atölyesi, kırsal mahallelerdeki çocukların yüzünü güldürüyor.

Oyuncak Atölyesi'nde onarılan oyuncaklar, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un katılımıyla Avcısuyu Köyü İlköğretim okulunda düzenlenen etkinlikle öğrencilere dağıtıldı.

Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile Avcısuyu İlköğretim Okulunda çocuklara oyuncak dağıttı.

Vatandaşlar tarafından Oyuncak Atölyesi'ne bağışlanan oyuncukların bakımdan geçirildikten sonra köy çocuklarına ulaştırıldığını belirten Koç, emeği geçenlere teşekkür etti.