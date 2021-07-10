Son dakika haberleri! Kaybolan engelli kadını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kadını Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan S.G., zihinsel engelli eşi Z.G.'nin 7 Temmuz günü evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirterek Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı Drone ekipleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ve AFAD ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin iz takip çalışmaları sonrası kaybolan zihinsel engelli Z.G., evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesi içerisinde bulundu. Sağlık kontrolleri tamamlanan Z.G., daha sonra ailesine teslim edildi. - MANİSA