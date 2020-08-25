Son dakika haberleri... Kaybolan Ukraynalı turist, JAK tarafından sarp kayalıklarda bulundu

Son dakika haberi... Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve Likya yolunda kaybolan Ukrayna uyruklu turist, JAK ve jandarma asayiş timi tarafından sarp kayalıklarda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve Likya yolunda kaybolan Ukrayna uyruklu turist, JAK ve jandarma asayiş timi tarafından sarp kayalıklarda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kemer'de bir otelde konaklayan Ukrayna uyruklu Sergii Morozov (43), dün saat 17.40 sıralarında Göynük Kanyonu ile Ovacık Mahallesi arasında bulunan Likya yolunda kayboldu. Sergii Morozov'dan haber alamayan yakınları ise hemen jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve jandarma asayiş timinin ortaklaşa düzenledikleri arama faaliyeti sonucunda Morozov, bugün saat 11.15 sıralarında Göynük Kanyonu bölgesinden yaklaşık olarak 13 kilometre ilerde sarp kayalıklarda mahsur kaldığı yerde bulunarak, kurtarıldı. Morozov'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:44

Kaynak: İHA

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