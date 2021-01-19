Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

19.01.2021 16:37

Son dakika haber: - Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı Kaybolan doktorun yakınları, Fenarbahçe formasının serildiği tabutu başında gözyaşı döktü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra bulunan dere içerisinde aracı ile birlikte, ölü olarak...

- Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

Kaybolan doktorun yakınları, Fenarbahçe formasının serildiği tabutu başında gözyaşı döktü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra bulunan dere içerisinde aracı ile birlikte, ölü olarak bulunan Doktor Uğur Tolun'un gözyaşları arasında memleketi İzmir'e uğurlandı. Tolun'un tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin forması serildi.

Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'un cansız bedenine evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde ulaşıldı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde ulundu. Tolun'un oturduğu sitenin 150 metre ilerisinde bulunan ve kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan Tolun'un cenazesi, yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Tolun'un cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İzmir'e uğurlandı. Cenaze namazına Tolun'un annesi Fadime Tolun, kızı Julide Tolun ve ağabeyi Ufuk Tolun ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, iş arkadaşları yakınları katıldı. Tolun'un tabutunun üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin forması serildi. Cenaze namazında Tolun'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Tolun'un cenazesi İzmir'e gönderildi. Uğur Tolun'un cenazesinin yarın İzmir Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

Fenerbahçe, Kocaeli, Cenaze, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, eleştirilerin ardından geri adım atmadı Roma Zeki Çelik transferinde ısrarcı! İkinci teklifleri bile hazır 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı         
16:10
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi         
15:39
Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi         
15:13
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada         
13:09
Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu         
13:05
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum         
12:23
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 16:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kaybolduktan 5 gün sonra ölü olarak bulunan doktorun cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei