Son dakika haberleri: Kayınbiraderini öldüren enişteye 25 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde boş arazide cesedi bulunan 4 çocuk babası Yusuf Aslan'ı (34) tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eniştesi Bayram Akgül (38), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde geçen yıl 19 Ağustos'ta hayvanlarını otlatan çoban, boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tüfekle başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Yusuf Aslan'a ait olduğu tespit edildi.

ENİŞTESİ ÖLDÜRMÜŞJandarmanın yaptığı soruşturmada Aslan'ı, eniştesi Bayram Akgül'ün öldürdüğü belirlendi. 2 çocuk babası Akgül, suç aletiyle birlikte evinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Bayram Akgül, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son sözü sorulan Akgül, "Kaza ile oldu. Böyle olsun istemezdim. Kasten yapmadım" dedi.

Mahkeme, sanık Bayram Akgül'ü, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.