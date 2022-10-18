Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu sabah H.T.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.T., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu kabul eden ve eşinden ayrı yaşadığı için çıkan tartışmada kayınbiraderini öldürdüğünü ve suç aleti tabancayı mezarlığa attığını söyleyen H.T., adliyeye götürülürken 'Pişmanım. çocuklarım beni affetsin' diye seslendi.

Kaynak: DHA

Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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