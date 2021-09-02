KAYINPEDERİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika

ERZİNCAN'da kayınpederi Ali Kurt (63) ile aralarında husumet bulunan Mustafa Yılmaz'ı (65) öldürdükten sonra operasyonla yakalanan Murat Bulut (37) çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. 1,5 yıldır eşinden ayrı olan 2 çocuk babası Murat Bulut, tartıştığı kayınpederi Ali Kurt'u evinde av tüfeğiyle öldürdü. Daha sonra Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyüne giden bulut, burada da aralarında husumet bulunan ve arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı da silahla öldürdükten sonra Geçit Mahallesi'ndeki evinde saklandı. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi. Özel harekat polisleri, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GETİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Murat Bulut, bugün adliyeye çıkarıldı. Dün gözaltına alınması sırasında kaçmaya çalışırken yaşanan arbede sırasında ayağından sakatlandığı için tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirilen Murat Bulut, savcılıkta ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. 2 kişinin katil zanlısı Murat Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.