Son dakika haberleri | Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum

26.09.2022 15:15
Son dakika haberleri | Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum

Son dakika haberler... ELAZIĞ'da, nisan ayında kayınvalidesi Zerife Doğan (80) ve baldızı Gülay Doğan'ı (60) öldürüp, diğer baldızının 10 yaşındaki oğlu Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralamaktan tutuklu Fırat Alan ile olay sırasında yanında bulunan oğlu Tunahan Alan'ın Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

ELAZIĞ'da, nisan ayında kayınvalidesi Zerife Doğan (80) ve baldızı Gülay Doğan'ı (60) öldürüp, diğer baldızının 10 yaşındaki oğlu Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralamaktan tutuklu Fırat Alan ile olay sırasında yanında bulunan oğlu Tunahan Alan'ın Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Fırat Alan, mahkemede, "Hakaret ettikleri için öldürdüm. Silahla ateş ettim, olayın ardından panik yaptım. Bundan dolayı da 112 ekiplerini aramayı unuttum" dedi.

Olay, 4 Nisan 2022'de akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat Alan, kayınvalidesi Zerife Doğan'ın evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Alan, tabancayla kayınvalidesi Zerife Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken 3 mermi, evdeki diğer baldızının oğlu Ali Tayyip Demirbağ'a da isabet etti. Olay yerinden kaçan Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak, "Annenle kız kardeşini öldürdüm. Git, evde görürsün" dedi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı Ali Tayyip ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zerife ve Gülay Doğan, Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Fırat Alan ve yanında olduğu tespit edilen oğlu Tunahan Alan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Tayip ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alan ve oğlunun yargılandığı davanın ilk duruşması Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Fırat ve Tunahan Alan ile sanık ve tanık avukatları katıldı. Duruşmada Fırat Alan, kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini ve bu yüzden belindeki tabancayla ateş ettiğini söyledi. Olayın ardından panik yaptığını ileri süren Fırat Alan, bu yüzden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayı unuttuğunu söyledi. Oğlu Tunahan Alan ise olayla bir ilgisi olmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gülay, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum - Son Dakika
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