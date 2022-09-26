Son dakika haberleri | Kayınvalide ve baldız cinayeti sanığı: Panik yaptım 112'yi aramayı unuttum

ELAZIĞ'da, nisan ayında kayınvalidesi Zerife Doğan (80) ve baldızı Gülay Doğan'ı (60) öldürüp, diğer baldızının 10 yaşındaki oğlu Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralamaktan tutuklu Fırat Alan ile olay sırasında yanında bulunan oğlu Tunahan Alan'ın Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Fırat Alan, mahkemede, "Hakaret ettikleri için öldürdüm. Silahla ateş ettim, olayın ardından panik yaptım. Bundan dolayı da 112 ekiplerini aramayı unuttum" dedi.

Olay, 4 Nisan 2022'de akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat Alan, kayınvalidesi Zerife Doğan'ın evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Alan, tabancayla kayınvalidesi Zerife Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken 3 mermi, evdeki diğer baldızının oğlu Ali Tayyip Demirbağ'a da isabet etti. Olay yerinden kaçan Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak, "Annenle kız kardeşini öldürdüm. Git, evde görürsün" dedi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı Ali Tayyip ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zerife ve Gülay Doğan, Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Fırat Alan ve yanında olduğu tespit edilen oğlu Tunahan Alan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Tayip ise tedavisinin ardından taburcu edildi.