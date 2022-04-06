Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

06.04.2022 16:27

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, kayınvalidesi Zerife Doğan (80) ve baldızı Gülay Doğan'ı (60) tabancayla öldürüp, diğer baldızının oğlu Ali Tayyip Demirbağ'ı (10) da ağır yaraladıktan 1 gün sonra polise teslim olan Fırat Alan tutuklandı.

ELAZIĞ'da, kayınvalidesi Zerife Doğan (80) ve baldızı Gülay Doğan'ı (60) tabancayla öldürüp, diğer baldızının oğlu Ali Tayyip Demirbağ'ı (10) da ağır yaraladıktan 1 gün sonra polise teslim olan Fırat Alan tutuklandı.

Olay, 4 Nisan akşamı, Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat Alan, kayınvalidesi Zerife Doğan'ın evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Alan, tabancayla Zerife Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken 3 mermi, evdeki diğer baldızının oğlu Ali Tayyip Demirbağ'a da isabet etti. Olay yerinden kaçan Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak, "Annenle kız kardeşini öldürdüm; git, evde görürsün" dedi. İhbarla eve ise sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı Ali Tayyip ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zerife ve Gülay Doğan, dün Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ali Tayyip Demirbağ'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan ve gideceği bütün adresler güvenlik güçlerince tek tek aranan Fırat Alan, dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KAYINVALİDESİ İLE BALDIZINI ÖLDÜRÜP, ALİ TAYYİP'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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