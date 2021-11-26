Son dakika haberleri: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren damat ile eşi ve baldızının yargılandığı dava - Son Dakika

Esenyurt'ta, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürdükten sonra cesetlerini dondurucuda sakladığı iddia edilen damat ile eşi ve baldızının yargılandığı davada mahkeme, sanığın baldızının adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, maktullerin damadı Mohammad Khodarahmı ile eşi Shırın Galeh Bakhtıarı ile baldızı Shahrazad Galeh Bakhtıarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, maktullerin kızları olan sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Söz verilen sanık Shırın Galeh Bakhtıarı, "Cezaevinde kötü günler geçiriyorum. Anne ve babamın yasını burada tutmak istemiyoruz. Bizi serbest bırakın." dedi.

Diğer sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı ise anne ve babasını çok seven biri olduğunu belirterek, "Kabirlerine bile gidemedim. Burada ilaç kullanmaya başladım. Çok zor günler geçiriyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Khodarahmı de söyleyecek bir şeyinin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti de ara kararında sanıklardan Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2020'de İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatılıyor.

Esenyurt'taki adrese gidildiğinde, buzdolabı ile iki ayrı derin dondurucuda yapılan incelemede poşetler içerisinde 2 ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 3 sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.