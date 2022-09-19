Son dakika haberleri... KAYIP DANASININ BULUNMASI İÇİN JANDARMAYA BAŞVURDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... KAYIP DANASININ BULUNMASI İÇİN JANDARMAYA BAŞVURDU

19.09.2022 12:39

Son dakika haberler: AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hayvancılık yapan Harun Çankaya'nın 45 bin liraya satın aldığı angus cinsi damızlık danası ortadan kayboldu.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hayvancılık yapan Harun Çankaya'nın 45 bin liraya satın aldığı angus cinsi damızlık danası ortadan kayboldu. Bir süre kendi imkanlarıyla danasını arayan ancak bulamayan Çankaya, jandarmadan yardım istedi. Harun Çankaya, "Çalınma ihtimali çok yüksek. Gerekli makamlara şikayette bulunduk" dedi.

Sandıklı'ya bağlı Soğucak köyünde angus üretimiyle uğraşan Harun Çankaya, ineklerinin arasına aldığı damızlık dananın meradan çalındığını fark etti. Hayvanın bölgede olabileceğini düşünen Harun Çankaya, bir süre çevrede arama yaptı. Ancak danayı bulamayan Çankaya, jandarmaya hayvanının çalındığı ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri dananın bulunması için çalışma başlattı.

'ÇALINMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

Harun Çankaya, "Yayla hayvancılığı ile uğraşıyorum. Damızlık boğa almıştım. Sürümü sabah akşam kontrol ediyordum. Dün akşamki kontrollerimde dananın olmadığını fark ettim. 2 gün dağ ve yaylalarda arama yaptım ve bulamadım. Sonucunda kaybolduğunu öngörüyoruz. Çalınma ihtimali çok yüksek. Gerekli makamlara şikayette bulunduk ve onlar da takipte. Biraz üzüldük, sonuçta üretim için burada varımızı yoğumuzu katıyoruz. Bu şekilde tatsız olaylar da olduğu zaman çok üzülüyoruz. Safkan bir angutsu. Değerli bir boğaydı. Amerika Virginia eyaletinden saf kan bir angustu. 45 bin liraya almıştık ve şu anda yok" dedi.

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Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KAYIP DANASININ BULUNMASI İÇİN JANDARMAYA BAŞVURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... KAYIP DANASININ BULUNMASI İÇİN JANDARMAYA BAŞVURDU - Son Dakika
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