Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve 13 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında destek için bölgeye gelen ve yamaçlarda doktora ait bir iz arayan itfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan bir keçiyi fark etti. Bunun üzerine keçinin bulunduğu yere giden 3 itfaiye eri, keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkararak güvenli bir noktaya getirdi. Keçi daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı - Son Dakika