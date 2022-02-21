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Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı

21.02.2022 22:39
Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı

Son dakika haber: ELAZIĞ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin (41) toprağa gömülü cesedi bulundu.

ELAZIĞ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin (41) toprağa gömülü cesedi bulundu. Bahçeci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci'nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.


Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı
Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı
Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı
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Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı 5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Kızılay Mahallesi, Otopsi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kayıp eski muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu; 13 gözaltı - Son Dakika
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