Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu - Son Dakika

Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu

04.03.2021 17:08

Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı verilen yaşlı adam ekiplerin incelemesi sonrası evde uyurken bulundu.

Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı verilen yaşlı adam ekiplerin incelemesi sonrası evde uyurken bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Komşularının uzun süre haber alamadığı Bayram Karaca için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler uzun süre evin kapısını çaldıktan sonra Karaca'yı uyurken buldu. Ekipler eve girdiklerinde sefalet içerisinde olduğu görüldü. Bayram Karaca'nın kısa süre önce ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yaşlı adam için mahalle sakinlerinin yardım ettiği ve temiz bir ev tutarak orada kalmasını sağladıklarını ancak Karaca'nın istemediği öğrenildi. Ekipler, yaşlı adam ile ilgili komşularından bilgi alırken, Karaca'nın yaklaşık 4 bin TL emekli maaş aldığı belirtildi.

112 sağlık ekipleri de eve gelerek adama sağlık durumunu sorarak müdahalede bulunmak istedi. Bayram Karaca'nın durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine ekipler evden ayrıldı.

Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu
Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu
Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu
Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu

Zonguldak, Bayram, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu - Son Dakika


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