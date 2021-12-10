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KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU - Son Dakika

KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

10.12.2021 14:18

KONYA'da Tuba Yeşilsu'nun baktığı kedilerinden biri, patileri kesilmiş ve ölü halde bulundu.

KONYA'da Tuba Yeşilsu'nun baktığı kedilerinden biri, patileri kesilmiş ve ölü halde bulundu. Kayıp bir kedisinin de bulunmasını isteyen Yeşilsu "Kendi pazar harçlığımdan artırdığım parayla kedilere mama alıyorum. Bir tanesi kayıptı onu arıyordum. Bunu da ölü olarak bulduk" dedi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mecaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen Tuba Yeşilsu, baktığı kedilerden ikisinin olmadığını fark edince aramaya çıktı. Bir süre sonra Tuba Yeşilsu, baktığı kedilerden birisini sokak ortasında patileri kesilmiş ve ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kedilerin beslenmesi için daha önce belediyeye müracaat ettiğini belirten Tuba Yeşilsu "Kendi pazar harçlığımdan artırdığım parayla kedilere mama alıyorum. Daha önce de belediyeye mama konusunda haber verdik. Ama yiyecek getiren olmadı. Bir tanesi kayıptı onu arıyordum. Bunu da ölü olarak bulduk. Çok üzüldüm. Yetkililerden destek istiyorum. Bu hayvanlara bakılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYIP KEDİLERİNDEN BİRİ PATİLERİ KESİLMİŞ VE ÖLÜ OLARAK BULUNDU - Son Dakika
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