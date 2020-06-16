Son dakika haberleri | Kayıp olarak aranırken, çay hırsızlığından yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir marketten çay hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin yaklaşık 1 hafta önce Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu U.D. olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki marketten 1'er kiloluk 2 paket çay çalan kişi, iş yerinden çıkıp, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları polise ihbarda bulundu. Bölgede devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çay paketleriyle koşan bir kişiyi görünce yakalamak için harekete geçti. Hastane Caddesi'nde şüpheliyi yakalayan ekipler, gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyette yapılan UYAP sorgusunda U.D. olduğu ve yaklaşık 1 hafta önce Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ailesinin başvurusu nedeniyle kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.