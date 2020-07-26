Son dakika haberleri: Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kayıp taksi şoförü, tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan taksi şoförü Hasan Öden (40), metruk bir evde tabancayla öldürülmüş bulundu.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan taksi şoförü Hasan Öden (40), metruk bir evde tabancayla öldürülmüş bulundu. Viranşehir'de taksi şoförlüğü yapan Hasan Öden'den dünden beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, öğle saatlerinde Şırnak Mahallesi'ndeki metruk bir evde Öden'in tabancayla öldürülmüş cansız bedenini buldu. Öden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Hasan Öden'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:30

Kaynak: DHA

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