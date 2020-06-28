Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Havadan ve yerden yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.