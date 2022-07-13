Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

13.07.2022 13:51

Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için çatıya çıkan şahıs, düşerek yaşamını yitirdi.

Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için çatıya çıkan şahıs, düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Nisan Sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, Sefer D.'nin dükkanına giden komşusu şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Sefer D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de dükkanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede talihsiz adamın dün akşam saatlerinde dükkanına geldiği, burada çatıya çıkarak kayısı topladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine çakıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Anbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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