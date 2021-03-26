Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi
26.03.2021 18:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, D-100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, D-100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akpay, son durum hakkında bilgi alarak, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. Ziyaretleri sırasında kaymakam Akpay'a, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar eşlik ettiler. - ÇORUM
Son Dakika Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Onyekuru ve Etebo, güvenlik nedeniyle deplasmana tekneyle gitti! Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti