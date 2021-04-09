Son dakika haberleri: Kaymakam Çelik şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika

??????? Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 1995 yılında Siirt'te şehit olan polis memuru Halis Şimşek'in annesini ziyaret etti.

Polis Haftası dolayısıyla şehit annesi Şimşek'i, Doğu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Çelik, "Şehitlerimiz bu vatan için canını ortaya koymuş ve bize bu güzel ülkeyi miras bırakmış. Onların aileleri de bize miras, emanettir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Şimşek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyarette Emniyet Müdürü Serhat Temiz de bulundu.

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