Son dakika haberleri! Kaymakam çift Bitlis'e atandı
Son dakika güncel haberine göre Ordu'da Ekim 2018 tarihinden bu yana başarılarıyla göz dolduran kaymakam çift, birlikte Bitlis'e atandılar.
Ordu'da Ekim 2018 tarihinden bu yana başarılarıyla göz dolduran kaymakam çift, birlikte Bitlis'e atandılar.
2018 yılı Ekim ayında Ordu'nun Gürgentepe Kaymakamlığına atanan ve Ordu ili tarihinde ilk kadın kaymakam olan Nursel Özdemir ile eşi Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, son Kaymakamlar Kararnamesi ile Bitlis'e tayin oldular.
Nursel Özdemir Bitlis Vali Yardımcılığına atanırken, eşi Necdet Özdemir Mutki İlçe Kaymakamlığına tayin oldu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:44 Kaynak: İHA
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