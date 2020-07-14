Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi Günü'nü kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi Günü'nü kutladı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, demokrasimize ve milletimize karşı kalkışmada bulunulan 15 Temmuz günü " Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edilmiştir.Terör örgütü FETÖ/PDY'nin bu hain kalkışması karşısında Aziz Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır.

Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz vermiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir.Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevz-u bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz aynı zamanda öylesine şanlı bir mücadelenin adıdır ki, adeta Çanakkale ruhunun, Kuva-i milliye şuurunun tekrar şahlanarak vücut bulduğunu gösteren tarihi dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu 15 Temmuz Demokrasi Günü'nü kutladı - Son Dakika

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