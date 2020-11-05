Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı

05.11.2020 15:43
Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı, System.String[]

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu "7 Kasım Deniz Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu "7 Kasım Deniz Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu mesajında şu ifadeler yer verdi: "1914'te Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askerimize, savaş esnasında kışlık üniforma, erzak, mühimmat yollamak için destek malzemeleri taşıyan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" isimli sivil yük gemileri, Rus donanması tarafından İlçemiz denizi açıklarında 7 Kasım 1914'te batırılmıştır. Zorlu doğa ve iklim koşullarında mücadele eden kahraman askerlerimize destek olmak için, yola çıkan bu üç gemimizde şehit olan kahramanımızı şükranla anıyorum. Yapmış oldukları fedakarlık ilelebet hafızalarımızda yer alacak ve unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatan uğruna canlarını feda eden Sarıkamış Deniz Şehitlerimizi 106. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." - ZONGULDAK

Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı

Zonguldak, Sarıkamış, Şehit, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti         
14:33
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Önünü kesip Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei