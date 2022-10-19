Son dakika haberleri | Kaymakam Gürdal, kaza yerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kaymakam Gürdal, kaza yerinde incelemelerde bulundu

19.10.2022 17:19
Son dakika haberleri | Kaymakam Gürdal, kaza yerinde incelemelerde bulundu

Son dakika haber... Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale-Çan karayolunda meydana gelen kaza sonrası incelemelerde bulundu.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale-Çan karayolunda meydana gelen kaza sonrası incelemelerde bulundu.

Çan Birlik firmasına ait bir yolcu minibüsü Çanakkale-Çan karayolunda kablo makarasından kaynaklanan kazada kamyonetle çarpıştı. Yolcu minibüsü şeridinden çıkarak yan yattı. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar Çanakkale ve Çan Devlet Hastanelerine gönderildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, 6 kişinin yaralandığı kaza sonrasında olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve kaza ile ilgili olarak araştırmaların devam ettiğini belirten Kaymakam Gürdal, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Mustafa Gürdal, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kaymakam Gürdal, kaza yerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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