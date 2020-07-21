Son dakika haberleri | Kaymakam İnan basın mensupları ile bir araya geldi
Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Of İlçe Kaymakamlığına atanan Siirt'in Şirvan İlçe Kaymakamı Memiş İnan, basın mensupları ile bir araya geldi.
Trabzon'un Of İlçe Kaymakamlığına atanan Siirt'in Şirvan İlçe Kaymakamı Memiş İnan, basın mensupları ile bir araya geldi.
Kaymakamlık tarafından yaptırılan kafede gazetecilere ilçede yapılan çalışmaları anlatan Kaymakam İnan, kentin artık terörle değil devletin yaptığı hizmetlerle anıldığını söyledi. İlçede yeni açılan modern kafenin de tanıtımını yapan Kaymakam İnan, ilçeye vatandaşların huzur bulacağı aile ortamının bir araya gelerek vakit geçirilebileceği nezih bir mekan kazandırdıklarını dile getirdi. Bölgede Karayolları Müdürlüğünün devam eden yatırımlarının olduğunu vurgulayan Kaymakam İnan, "Burada görev yapmaktan ve bu güzel ilçemize hizmet etmekten son derece mutluyum. İyi ki buraya gelmişim. Burada çok güzel dostlar edindim. Çok güzel anılarla ayrılıyorum. Aynı şekilde Siirt'ten de çok iyi dostlarım oldu. Buradaki dostlukları anıları unutmam mümkün değil. Son olarak ilçemize bu güzel mekanı kazandırdık. İlçe halkı ve memurlarımız aileleri ile dostlarıyla burada bir araya gelebilecek ve sohbet edebilecekler. Böyle bir ortama ihtiyaç vardı. Burası tüm milletin ve vatandaşın evi. Aynı zamanda devletimizin bölgeye çok inanılmaz yatırımları var. Huzurun olduğu her yerde yatırımlar daha da artacaktır" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:50 Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Son dakika haberleri | Kaymakam İnan basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti