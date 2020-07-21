Trabzon'un Of İlçe Kaymakamlığına atanan Siirt'in Şirvan İlçe Kaymakamı Memiş İnan, basın mensupları ile bir araya geldi.



Kaymakamlık tarafından yaptırılan kafede gazetecilere ilçede yapılan çalışmaları anlatan Kaymakam İnan, kentin artık terörle değil devletin yaptığı hizmetlerle anıldığını söyledi. İlçede yeni açılan modern kafenin de tanıtımını yapan Kaymakam İnan, ilçeye vatandaşların huzur bulacağı aile ortamının bir araya gelerek vakit geçirilebileceği nezih bir mekan kazandırdıklarını dile getirdi. Bölgede Karayolları Müdürlüğünün devam eden yatırımlarının olduğunu vurgulayan Kaymakam İnan, "Burada görev yapmaktan ve bu güzel ilçemize hizmet etmekten son derece mutluyum. İyi ki buraya gelmişim. Burada çok güzel dostlar edindim. Çok güzel anılarla ayrılıyorum. Aynı şekilde Siirt'ten de çok iyi dostlarım oldu. Buradaki dostlukları anıları unutmam mümkün değil. Son olarak ilçemize bu güzel mekanı kazandırdık. İlçe halkı ve memurlarımız aileleri ile dostlarıyla burada bir araya gelebilecek ve sohbet edebilecekler. Böyle bir ortama ihtiyaç vardı. Burası tüm milletin ve vatandaşın evi. Aynı zamanda devletimizin bölgeye çok inanılmaz yatırımları var. Huzurun olduğu her yerde yatırımlar daha da artacaktır" dedi. - SİİRT