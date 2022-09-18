Son dakika haberleri! Kaymakam Karaaslan, makam aracını sünnet olan şehit oğluna tahsis etti

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, 2018'de Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın sünnet olan oğlu Ahmet Yılmaz (8) için makam aracını tahsis etti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Adıyaman'da 16 Ağustos 2018 terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Erganili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz için düzenlenen sünnet töreni için makam aracını ailesinin evine gönderdi. Makam aracına binen Ahmet Yılmaz, konvoy eşliğinde önce babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın Kemertaş Mahallesi'ndeki mezarına giderek dua etti. Daha sonra sünnet düğününün yapıldığı salona geçildi. Sünnet düğününe İçişleri Bakanı Danışmanı Fevzi Sevgili, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Karaaslan "Şehitler ve şehitlerimizin çocukları her zaman bizim baş tacımızdır. İnşallah Ahmet Yılmaz'ın düğününde de bir araya gelmeyi Allah'ım bizlere nasip eder" dedi.