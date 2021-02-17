Son dakika haberleri! Kaymakam Mutlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kaymakam Mutlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
17.02.2021 15:55
Son dakika haberlerine göre Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Araban Devlet Hastanesinde Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran Mutlu, ilçede 65 yaş üstü vatandaşların aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
65 yaş üstü 2703 vatandaşın 1514'ünün aşısının yapıldığını kaydeden Mutlu, "Yaşlılarımızın randevularını almalarını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.
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